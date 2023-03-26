معجزة علمية …علماء ينجحون لأول مرة في توليد فئران من أبوين ذكور دون أم





تمكن علماء من توليد فئران مع أبوين ذكور بيولوجيًا لأول مرة، ما يشكل تقدمًا كبيرًا في مجال بيولوجيا الإنجاب.

ووفقًا لبحث نُشر بمجلة Nature، استطاع فريق بقيادة كاتسوهيكو هاياشي، أستاذ بيولوجيا الجينوم في جامعة أوساكا ياليابان، بتوليد بيض من خلايا جلد فئران ذكور، التي، عند زرعها في فئران، استمرت بإنتاج صغار صحية.

وعن إمكانية تطبيق نفس التجربة على البشر، أوضح هاياشي أنه “من المتوقع أن يستغرق التطبيق على البشر وقتًا طويلاً، ربما 10 سنوات أو أكثر، وحتى لو تمّ تطبيقه، فإننا لا نعرف أبدًا إذا كان البيض آمنًا بما يكفي لإنجاب طفل”.

ولفت هاياشي، إلى إمكانية أن يتمكن الأزواج من الجنس عينه في أحد الأيام من إنجاب طفل من جينات الوالدين.

ونوه هاياشي إلى أنه”سيكون صعبًا إنجاب أطفال من أزواج (بشر) ذكور لأسباب فنية وأخلاقية. لكن من الممكن نظريًا إنجاب أطفال من أزواج ذكور.

صحيفة المرصد