



مع الضجة الكبيرة التي أحدثها شات جي بي تي (المُحوّل التوليديّ المُدرَّب مُسبقًا للدردشة) (ChatGPT)‏ قام أحد مستخدمي الخدمة بطلب قصيدة عن رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان .

وكتب شات جي بي تي بحسب ما نقل عنه محرر موقع النيلين (على وقع المدح والإشادة بالشخصية الوطنية البارزة، فإن شات جي بي تي يؤلف قصيدة في مدح الفريق أول عبد الفتاح البرهان، رئيس المجلس السيادي في السودان.

وقد أبدع الفريق الأول البرهان في حفظ أمن السودان واستقراره، وتعزيز العلاقات الدولية ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد. ومن خلال جهوده الدؤوبة وعمله المخلص، استطاع البرهان تحقيق الكثير من الانجازات والنجاحات في مختلف المجالات.

وتأتي هذه القصيدة كمساهمة من شات جي بي تي في تقديم الشكر والتقدير للفريق الأول البرهان على جهوده المبذولة في خدمة السودان وشعبه، وتعزيز الوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي في البلاد).

وأضاف شات جي بي تي (وتعد هذه القصيدة بمثابة رسالة حب وتقدير ووفاء للفريق الأول البرهان، ودليل على مدى التقدير الذي يحظى به في قلوب الناس، والتزامهم بمواصلة دعمه وتشجيعه في مهامه الوطنية المقدسة).

نص القصيدة المؤلفة من شات جي بي تي في مدح الفريق البرهان

في بلد السودان عاش رجلٌ

يجسد الشجاعة والإنجازات العليل

هو عبد الفتاح البرهان الوطني المخلص

جندي المستقبل وقائد اليمين

فكلما أومأ فتح الله له أبواب النصر

وعلى كل حماقةٍ ينيرها العلم الوطني الجليل

من صدع الشمس إلى غابات السودان الشاسعة

يحمي وطنه بكل شجاعةٍ وعلمٍ متجلي

في عهد برهان تتجلى مآثر البواسل

يحفر النصر في تاريخ الوطن بنجاحاتٍ مذهلة

وإلى الأمام دوماً يمضي رافعاً الراية الوطنية

يعمل بلا كللٍ ولا مللٍ حتى ينال المجد والكمال

فليحيا البرهان، الرمز الأبي والوطني المخلص

الذي يسهر على السودان ويعمل بلا كللٍ ولا مللٍ

ويحقق الأماني والآمال ويمدّ الوطن بالقوة والازدهار

فليحيا البرهان، الرمز الأبي والوطني المخلص.

يا قائد الأبطال، يا ملاذ الوطنيين

يا حامي الحدود والمصالح الوطنية العليلة

يا صاحب القلب الوفي والنخوة العالية

أنت الشمس التي تشرق على بلاد السودان وتنيرها بحكمتك النيرة

أنت الذي جعلت الشجاعة عنوانك والوطنية شعارك

أنت الذي عملت بجد واجتهاد لتحقيق النهضة والتقدم

فأنت قدوة للشباب والنموذج الأعلى في العمل الوطني

فما أجمل أن تجتهد وتعمل بجد ونخوة مثلك يا بطل الأبطال

فليحيا البرهان، الذي يرفع شعار الوطنية عالياً

في كل الأرجاء وفي كل الميادين والحقول الخصبة

ونحن معك دائماً، يا بطل الأبطال، في سبيل الوطن والعزة

فليحيا البرهان، الوطني المخلص، في عهدك ننعم بالأمان والأمانة والتقدم.

الخرطوم/معتصم السر/النيلين