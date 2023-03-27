بالفيديو.. لسبب غريب.. عروس تفاجئ عريسها بفسخ زواجها وتخلع الدبلة داخل سيارة الزفاف !





وثق مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وقوع خلاف كبير بين عروسين، بسبب تأخير العريس في موعد وصوله للعروس.

البدايه

وأظهر مقطع الفيديو جلوس العروسين داخل سيارة، وبدأ الخلاف بينهما بعدما تأخر العريس، واقتراب انتهاء الوقت المحدد لقاعة الزفاف.

وأبدت العروس غضبها من تأخر العريس عليها، حيث لم يتبقى سوى نصف ساعة فقط من الوقت المحدد لقاعة الزفاف، إلا أن العريس يرى أنه لم يحدث شيء ويمكن استكمال العرس.

خلع الدبلة

وتطور الخلاف بين العروسين، لتقوم العروس بخلع “الدبلة” من يدها، وتطالب العريس بمغادرة السيارة، حسبما أظهر مقطع الفيديو.

وقام العريس هو الآخر بخلع الدبلة من يده وأعطاها للعروس وطالبها بالنزول لأن السيارة خاصة به، بينما تدخلت فتاة أخرى للتهدئة بينهما.

تعليقات المغردين

وأشار بعض المغردين أن مقطع الفيديو، قد يكون مشهد تمثيلي متفق عليه بين العروسين، بينما انتقد آخرون ردة فعل العروس التي أعطت للأمر أكبر من حجمه.

صحيفة المرصد