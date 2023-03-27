تغريم شيرين عبد الوهاب 5 ملايين جنيه .. والكشف عن السبب





ألزمت المحكمة الاقتصادية في مصر الفنانة شيرين عبد الوهاب، بدفع مبلغ 5 ملايين جنيه لصالح شركة روتانا للإنتاج الفني.

جاء ذلك على سبيل التعويض المادي لعدم التزام الفنانة ببنود التعاقد الذي تم الاتفاق عليه بينهما في عام 2019.

وكانت شركة روتانا أقامت دعوى قضائية، تطالب فيها بإلزام شيرين بسداد تعويض مالي قدره 10 ملايين جنيه؛ بسبب عدم التزامها ببنود التعاقد الذي تم عام 2019.

ونص التعاقد على أن يتم تقديم ألبومين يضم كل منهما عدد 10 أغنيات، بالإضافة إلى تصوير فيديو كليب اثنين وإحياء 3 حفلات غنائية.

صحيفة المرصد