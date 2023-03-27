توقعات أحوال الطقس خلال ال24 ساعة القادمة





توقعت وحدة الإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية أن ترتفع درجات الحرارة العظمى ظهر اليوم إرتفاعاً طفيفاً في شمال البلاد بينما تحافظ على قيمها في بقية أنحاء البلاد وأيضا تحافظ درجات الحرارة الصغرى على قيمها في جميع أنحاء البلاد خلال ال24ساعة المقبلة.

وتنبأت في نشرتها اليومية بنشاط الرياح المثيرة للغبارفي شمال الأواسط،أواسط وغرب البلاد وعلى ساحل البحر الأحمر، أعلى درجة حرارة سجلت بالبلاد ليوم أمس كانت 41.0م درجة في مدينة القضارف وأدناها سجلت صباح اليوم في مدينة دنقلا حيث كانت15.5م.

ويتوقع أن تسجل أعلى درجة حرارة اليوم.040م في مدينة القضارف وأدني درجة حرارة متوقعة صباح الغد15.0م في مدينتي شلاتين ودنقلا.

ومن أهم معالم الطقس اليوم مرتفع جوي حيث يتمركز في شمال أفريقيا يمتد ليشمل شمال، أواسط وغرب البلاد، ومنخفض السودان الحراري والذي يغطي الأجزاء الجنوبية الشرقية من البلاد.

سونا