بالفيديو.. مدينة تبحث عن “أحمق” قام بفعلة لا توصف..و عمدة المدينة قرر منح الرجل “شهادة غباء”





في حادثة لا توصف، تفاجأ لويجي بروجنارو عمدة مدينة البندقية الإيطالية، برجل وصفه بأنه “أحمق” قفز من مبنى عال إلى قناة مائية، مؤكداً أن السلطات تبحث عنه.

وأضاف العمدة في منشور عبر تويتر، أنه سيعطي الرجل شهادة بالغباء وكثيراً من الركلات بسبب هذا الفعل الذي انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي.

على بطنه

كما لفت إلى أن المبنى الذي قفز منه الرجل مكوّن من 3 طوابق، موضحاً أنه سيتم القبض على الرجل وشريكه الذي صوّر الفيديو.

وأظهر المقطع الذي انتشر كالنار في الهشيم خلال الساعات الماضية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، رجلاً مرتديا سروالاً داخلياً قصيراً فقط، يقفز من مكان مرتفع إلى القناة المائية على بطنه.

القبض على العشرات

إلى ذلك، أكد العمدة أن السلطات تحقق بكيفية وصول الرجل إلى أعلى المبنى الخاص، وتحديد مكانه لمعاقبته، مطالبا من الناس تقديم أي معلومة عنه.

وختم قائلاً: “لقد خاطر بحياته في تلك القفزة، إنهم لا يفهمون الخطر الذي يخلقونه في هذه المدينة.. ماذا لو مر قارب في الأسفل؟”.مضيفاً: “هذه القفزة ليست سوى أحدث تقرير عن أشخاص يتصرفون بشكل سيئ في إيطاليا”.

يذكر أن إيطاليا كانت قبضت العام الماضي على أكثر من 40 سائحا بسبب السباحة عراة في بعض الأحيان في قنوات البندقية، كما قبض على رجل واحد لركوب الأمواج في القناة الكبرى.

A questo “soggetto” bisognerebbe dargli un certificato di STUPIDITÀ e un bel sacco di pedate … stiamo cercando di identificarlo, per denunciarlo, Lui e il suo compare sotto che faceva il video cretino per i social .. pic.twitter.com/lrzaIzy516 — Luigi Brugnaro (@LuigiBrugnaro) March 24, 2023

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