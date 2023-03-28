إبراهيم الشيخ أمامنا تحديات لإنفاذ العملية السياسية





قال عضو تحالف قوي إعلان الحرية والتغيير – المجلس المركزي وحزب المؤتمر السوداني، إبراهيم الشيخ إن الإصلاح الذي ستقدم عليه الحرية والتغيير خلال الفترة القادمة سيشمل كافة مؤسسات الدولة، اتساقا مع مطالب وتطلعات ثورة ديسمبر، وأكد أن الحرية والتغيير الآن أكثر عزيمة وإصرار من قبل، خاصة بعد تجربة انقلاب 25 من أكتوبر الذي تمايزت فيه صفوف الأحزاب والحركات الحاملة للسلاح ما بين مؤمن بالتحول الديموقراطي وراغب في ذلك، وطرف آخر باحث عن مصالحة، وأوضح أن من أهم أولويات المرحلة القادمة أحداث إصلاحات اقتصادية، وقانونية تتصل بقضية العدالة الانتقالية وهيكلة مؤسسات الدولة بما يكفل إزالة التشوهات التي تركها النظام السابق.

صحيفة الجريدة