بالفيديو.. طلبت الطلاق على الهواء.. تفاصيل خناقة حسن شاكوش وزوجته بسبب كلب





المطرب حسن شاكوش هدد الإعلامية بسمة وهبة بمغادرة الاستوديو وترك برنامج العرافة، بسبب شيخ العرافين، بعد زعمه أن حسن شاكوش متزوج بسيدة أخرى غير ريم طارق التي تزوجها منذ عدة أسابيع.

حسن شاكوش العرافة

وقال شيخ الحارة، خلال حلقة الأمس من برنامج «العرافة»، على قناة «المحور»، الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، والتي شهدت استضافة حسن شاكوش وزوجته ريم، أن زوجة حسن شاكوش هي التي اشترت الكلب الذي أهداه إلى ريم، متسائلا: من التي اشترت لك السلسلة التي ترتديها يا حسن بشكل مستمر، ومن هي التي تقطن في منطقة التجمع؟

للمزيد حول حلقة العرافة حسن شاكوش وماذا قالت زوجة حسن شاكوش عن اتهامات شيخ العرافين له شاهد الفيديوجراف التالي:

صدى البلد