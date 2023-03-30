بالفيديو.. ردة فعل نيمار بعد خسارته لمليون يورو خلال تحدي في بث مباشر بسبب لعبة





وثق مقطع فيديو، ردة فعل البرازيلي نيمار نجم باريس سان جيرمان بعد خسارته لمليون يورو في لعبة البوكر.

نشر نيمار الفيديو، عبر منصة “تويتش”، إذ ظهر قبل يبكي ويصرخ، ومن ثم شغل موسيقى حزينة قبل أن يقول ضاحكاً: سأضع المقطع على يوتيوب.

الجدير بالذكر أن نيمار يغيب حتى نهاية الموسم الحالي بعدما خضع إلى عملية جراحية في الكاحل أنهت موسمه مع باريس سان جيرمان الفرنسي.

ردة فعل نيمار بعد ما خسر 1 مليون يورو خلال تحدي في بث عمله عالفايسبوك . pic.twitter.com/d3vNbv1zGC — 🇧🇷 ViVA SPORT 🇧🇷 (@ViVA__SPORT) March 29, 2023

صحيفة المرصد