غضبك خارج عن السيطرة.. 5 علامات تدل أنك بحاجة إلى التدخل الحقيقي والتغيير





هناك البعض من الأشخاص يعانون مع درجات متفاوتة من الغضب، في حين أن الأغلبية العظمى لا يصلون إلى مستوى الغضب الخارج عن السيطرة.

ونقل “سكاي نيوز عربية” عن موقع “يور تانغو”، أبرز 5 علامات تكشف الشخص الذي يعاني حالة مرضية من الغضب، قد تتطلب تدخلاً حقيقياً وتغييراً كبيراً:

-قيادة السيارة بشكلٍ جنوني: هذه من أبرز علامات الشخص الغاضب، الذي لا يفكر في أحد سوى نفسه على الطريق، وعادة ما يتسم بالإزعاج والتهور.

-تخوض نقاشاً حاداً كل يوم: الأشخاص الذين يعانون العصبية الحادة، يخوضون نقاشاً محتدماً واحداً يومياً، على الأقل، أحياناً الشخص الذي لا يستطيع التعامل مع عصبيته، يبحث عن مخرجٍ للأفكار السلبية؛ كالصراخ والمشاجرة.

-الشتم بشكل مستمر: ترديد الشتائم بشكلٍ مستمرٍ أكثر من الشخص العادي، من علامات الغضب والهيجان المفرط.

-فقدان الثقة بالأصدقاء: الإحساس بأن الجميع سيخذلك، من أبرز علامات الشخص الذي يعاني الغضب المفرط.

-السخرية هي أسلوب المزاح: الشخص الغاضب يلجأ إلى السخرية أكثر من المزاح؛ لأنها تكون في أحيانٍ كثيرة قناعاً للتهجم والعدائية.

صحيفة سبق