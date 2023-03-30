الارصاد: إنخفاض درجات الحرارة العظمى في أقصى شمال البلاد





توقعت وحدة الإنذار المبكر بالهيئة العامة للارصاد الجوية أن تنخفض درجات الحرارة العظمى في أقصى شمال البلاد بينما تحافظ على قيمها في بقية أنحاء البلاد، اما درجات الحرارة الصغرى لصباح الغد فمن المتوقع أن تنخفض انخفاضا ملحوظا في شمال وشمال غرب البلاد، بينما تواصل إرتفاعها في شرق واواسط البلاد وتحافظ على قيمها في بقية أنحاء البلاد خلال ال24 ساعة المقبلة.

كما توقعت وحدة الإنذار المبكر بالهيئة العامة للارصاد الجوية صباح اليوم الخميس نشاط الرياح المثيرة للغبار في أجزاء متفرقة من شمال، أواسط، غرب البلاد وأجزاء متفرقة من ولاية البحر الأحمر. وسجلت أعلى درجة حرارة بالبلاد ليوم أمس 40.0 درجة في مدينتي أبونعامة وبابنوسة وأدناها سجلت صباح اليوم 14.0 درجة في مدينة الفاشر.

ويتوقع أن تسجل أعلى درجة حرارة خلال اليوم 41.0 في مدينة بابنوسة وأدنى درجة حرارة متوقعة 12.0صباح الغد في مدينة الفاشر.

ومن أهم معالم الطقس اليوم مرتفع جوي يتمركز في شمال أفريقيا يمتد ليشمل شمال، شمال الأواسط وغرب البلاد، منخفض السودان الحراري والذي يغطي شرق، جنوب الأواسط وجنوب البلاد.

سونا