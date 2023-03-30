شاهد بالفيديو: ردة فعل رجل أمن تجاه سائق “تاكسي” رفع سعر الأجرة على أحد المعتمرين





تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مع مقطع فيديو، لرجل أمن يساعد المعتمرين في معرفة الأماكن بمكة المكرمة.

وظهر رجل الأمن وهو يساعد المعتمرين الأجانب في مفاصلة الأجرة لتنقلهم وعدم رفع الأسعار.

وكان رجل الأمن يتحدث مع سائق أجرة، ويجادله بشأن ثمن توصيلة أحد المعتمرين، قائلًا للسائق: “كم فلوس.. ليش 30 .. العداد هناك 10 ريال” وعقب ذلك، وجه رجل الأمن المعتمر لركوب السيارة الأجرة، مؤكدًا عليه دفع 10 ريالات.

كما ساعد رجل الأمن المعتمرين الذين توجهوا له من أجل معرفة الأماكن حول الحرم المكي.

وحظي المقطع المصور بكاميرا معتمر إماراتي بتفاعل في وسائل التواصل، معبراً عن جهود رجال الأمن في خدمة زوار المشاعر المقدسة.

صحيفة المرصد