تعذر التوقيع على اتفاق سياسي في السودان





أعلن خالد عمر المتحدث باسم العملية السياسية في السودان «تعذر التوقيع على الاتفاق النهائي يوم السبت لعدم التوافق على بعض القضايا».

وقال الناطق الرسمي بإسم العملية السياسية

سيعقد في تمام الواحدة من ظهر السبت الموافق ١ أبريل إجتماع بالقصر الجمهوري يضم الأطراف المدنية والعسكرية الموقعة على الاتفاق الإطاري والآلية الثلاثية لتحديد موعد جديد للتوقيع على الاتفاق السياسي النهائي، الذي تعذر توقيعه في ميقاته نسبة لعدم التوصل لتوافق حول بعض القضايا العالقة.

ستواصل جميع الأطراف انخراطها في مناقشات جادة، من أجل تجاوز العقبات الأخيرة في طريق الوصول لإتفاق يسترد مسار التحول المدني الديمقراطي، تتشكل بموجبه سلطة مدنية تقود الانتقال وترفع المعاناة عن كاهل شعبنا الذي لم يتراجع يوماً عن بلوغ غاياته.