بالفيديو.. صورة طفلة شبح تحدق في كاميرا مراقبة تثير الجدل .. وامرأة تروي تفاصيل الواقعة





كشفت امرأة أمريكية عن واقعة غريبة لطفلة شبح تحدق في كاميرا مراقبة.

كانت آشلي ميريديث، تتناول طعام العشاء مع أسرتها خارج المنزل، حيث أصدر هاتفها تنبيهاً جاء من جهاز مراقبة الأطفال الموضوع في المنزل رغم عدم وجود أحد فيه حينها، بحسب تقرير لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وحين فتحت آشلي هاتفها على الفور لتفقد الرسالة، وجدت صورة ضبابية لفتاة صغيرة تنظر مباشرة إلى الكاميرا!

وأظهرت الصورة فتاة صغيرة ذات عينين سوداوين تنظر مباشرة إلى عدسة الكاميرا.

وقالت أن الكاميرا التي استخدمتها كانت جهاز مراقبة الطفل بتقنية “واي فاي” ويبلغ ثمنها 208 دولارات، وتعطلت مرة واحدة فقط.

وأشارت إلى أنها استخدمت أيضاً الذكاء الاصطناعي لتحسين الصورة الباهتة وفلتر “كاشف الأشباح” للتحقق مما إذا تم التقاط أي منها بالكاميرا. لافتة إلى أن كلتا التجربتين كشفتا النقاب عن صورة لفتاة صغيرة تحدق في الكاميرا.

وأثارت الواقعة جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي وعلق مغرد قائلا : ” أجهزة مراقبة الأطفال تشتهر بالتقاط صور من كاميرات أخرى في المنطقة إذا كانت متصلة بشبكة WiFi.”

وأضاف أنه من المحتمل أنها التقطت وجهاً من بعض العبوات أو لعبة في الخلفية، بينما سخر آخرون من قصتها.

صحيفة المرصد