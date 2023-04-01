بالفيديو.. أغرب إفطار يوزع على الصائمين في مصر.. شاهد ما عثر عليه داخل الكيس





وثق شاب بالقاهرة الجديدة مقطع فيديو، كشف فيه عن أغرب مبادرات الإفطار في منطقة التجمع الخامس والتي تتمثل في تمرة مع سيجارة.

وعلق الشاب على الفيديو قائلا: “النهاردة، وأنا راجع بيتي في التجمع الخامس، حصلت ليا حاجة غريبة جدا، فاضل على الفطار 10 دقائق، وكنت عاوز ألحقه مع العائلة في البيت، ولكن لقيت مجموعة من الشباب بيوزعوا أكياس من التمر”.

واستنكر الشاب، محتوى ما يقدمه الشباب كإفطار للصائم وهو عبارة عن تمرة مع سيجارة من نوع فاخر.

وأثار المقطع حالة من الجدل انهالت تعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي على الفيديو وطغى على معظمها الاستنكار والدهشة حيث قال أحد أحدهم: “رمضان في التجمع حاجه تانية”، بينما علق آخر: “سيجارة واحدة بس”.

صحيفة المرصد