الارصاد: إنخفاض طفيف في درجات الحرارة ورياح مثيرة للغبار





توقعت وحدة الإنذار المبكر بالهيئة العامة للارصاد الجوية أن تنخفض درجات الحرارة بشقيها العظمي والصغرى إنخفاضا طفيفا في معظم أنحاء البلاد خلال ال24 ساعة المقبلة. كما توقعت وحدة الإنذار المبكر بالهيئة العامة للارصاد الجوية صباح اليوم السبت نشاط الرياح المثيرة للغبار في أجزاء متفرقة من شمال، أواسط، غرب البلاد وأجزاء متفرقة من ولاية البحر الأحمر. وسجلت أعلى درجة حرارة بالبلاد ليوم أمس كانت 41.5 درجة في مدينة أبونعامة وأدناها سجلت 11.5 درجة في مدينة دنقلا. ويتوقع أن تسجل أعلى درجة حرارة خلال اليوم 40.0 في مدينة أبونعامة وأدنى درجة حرارة متوقعة 12.0 في مدينة دنقلا. ومن أهم معالم الطقس اليوم مرتفع جوي يتمركز في شمال أفريقيا يغطي شمال، أواسط وغرب البلاد، منخفض السودان الحراري يغطي الأجزاء الجنوبية الشرقية والجنوبية من البلاد.

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