هل يزيد الشاي والقهوة العطش في رمضان؟





حذرت الأكاديمية التركية بينار سوكولماز كايا، من أن المشروبات مثل الشاي والقهوة، والأطعمة الدهنية والمالحة والسكرية بشكل مفرط تزيد العطش في رمضان.

وأكدت رئيسة قسم التغذية والحمية بكلية العلوم الصحية بجامعة “أوندوكوز مايس”، أنه يجب الحفاظ على توازن الماء والسوائل في الجسم خلال شهر رمضان، لافتة إلى أن البعض يخلط بين الحاجة إلى الماء والحاجة إلى السوائل.

وتابعت: “استهلاك السوائل لا يعني شرب الماء، فمن المفيد عدم استهلاك أكثر من فنجان واحد من القهوة في اليوم، وعدم تجاوز 3 إلى 4 فناجين من القهوة سريعة الذوبان”.

وأردفت قائلة: “نظراً لأنها تسبب طرح السوائل من الجسم، تزداد الحاجة اليومية إلى الماء، وسيشعر الشخص بمزيد من العطش والتعب والإرهاق أثناء النهار”.

كما حذرت من تناول الأطعمة شديدة الملوحة والدسمة بشكل مفرط، وأكدت أنه يجب تناول أطعمة خفيفة في السحور، مثل البيض والجبن والطماطم والبيض بالطماطم، مشيرة إلى أن الأطعمة المالحة والسكرية بشكل مفرط تزيد الحاجة إلى الماء.

وأوضحت أن الجسم سيحتاج المزيد من الماء للحفاظ على التوازن بين الخلايا، وأن الماء الذي نشربه في السحور قد يكون غير كافٍ خلال النهار.

كما أوصت الخبيرة التركية بعدم الإفراط في تناول الشاي، نظراً لأنه ذو خاصية مدرة للبول، قائلة: “عندما نستهلك الكثير من الشاي في السحور، قد يصاب جسمنا بالجفاف أثناء النهار”.

وأشارت إلى أنه يتعين الانتباه إلى أن الشاي مدر للبول، ويتسبب بطرح الماء من الجسم، وبالتالي الشعور بالعطش أكثر.

وأفادت بأنه يمكن احتساء الشاي أثناء تبادل أطراف الحديث مع العائلة بعد الإفطار شريطة عدم الإفراط.

العربي الجديد