الحج والعمرة السعودية: 4 شروط لأداء “الفريضة”.. و15 شوال بداية منح “التصاريح”





أعلنت وزارة الحج والعمرة، إطلاق المرحلة الثانية من تسجيل حجاج الداخل؛ بهدف إتاحة الفرصة لمن سبق لهم الحج قبل خمس سنوات أو أكثر.

وأوضحت الوزارة أن الفرصة متاحة للمواطنين والمقيمين الذين سبق لهم الحج قبل خمس سنوات، والذين لا تقل أعمارهم عن 12 سنة هجرية، على أن تكون هويتهم سارية حتى نهاية شهر ذي الحجة على الأقل، وأن يتمتّع المتقدم بحالة صحية خالية من الأمراض المزمنة الحادة والأمراض المعدية.

ولفتت إلى إمكانية إضافة مرافق حتى 13 مرافقاً في الحجز الواحد تشمل المَحرم، على أن يكونوا جميعًا في باقة واحدة، كما أن إضافة المرافقين والمحرم خطوة اختيارية، مشيرةً إلى أنه يمكن استثناء المحرم من الشرط في حال سبق له الحج قبل أقل من خمس سنوات، بشرط تقديم طلب استثناء.

وحول باقات الحج، أكدت الوزارة أن المتقدمين يُتاح لهم الاختيار بين أربع باقات، وأن المقاعد ستكون متاحة بحسب الأولوية في التسجيل، باعتبار أن جزءًا منها سبق حجزه في المرحلة الأولى من التقديم، التي خُصصت لمن لم يسبق لهم الحج مطلقًا.

وأشارت إلى أن إصدار التصاريح سيبدأ في 15 شوال، بعد التأكّد من استيفاء المسجّلين التطعيمات اللازمة متمثلة في لقاح فيروس “كوفيد-19″، ولقاح الحمى الشوكية، ولقاح الإنفلونزا الموسمية، مؤكدةً أن التسجيل يجب أن يكون مباشرة بواسطة المتقدّم وبرقم جوّال غير مستخدم في حجز آخر، مع عدم إمكانية استقبال الطلبات عبر الوكلاء أو الوسطاء.

ونوهت إلى أهمية سداد قيمة الحجز خلال 72 ساعة عبر نظام “سداد” الإلكتروني؛ لأجل تفادي الإلغاء التلقائي، داعية إلى الاطلاع على سياسة استرجاع يطّلع عليها المتقدّم ضمن الشروط والأحكام قبل التقديم أو من خلال القسم المخصص في لوحة المستخدم.

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