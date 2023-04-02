بالفيديو.. طريقة علاج غريبة.. معالج شعبي يضع أصابعه داخل حلق شخص مريض





: وثق مقطع فيديو أحد الأشخاص وهو يعالج آخر بطريقة غريبة عبر وضع أصابعه في فمه والضغط على أماكن بالداخل.

وأوضح معلقون أن هذا المرض يسمى “السقاط” ويصاب به الشخص في التجويف الحلقي الداخلي ويسبب ارتجاع وعدم القدرة على الأكل ويصيب كثيراً الأطفال ويسمونه ايضاً العظيم.

وبينوا أنه لا يوجد له علاج حتى الآن وإنما يحتاج تدليك أو ضغط حتى يتسع التجويف الحلقي فقط.

وتباينت الردود الذين انتقدوا طريقة العلاج ووصفها بالبدائية واستنكروا عدم ارتداء المعالج قفاز بيده، فيما سخر آخرون من هذا العلاج ووصفوه بضغطة الزر لإعادة ضبط المصنع.

صحيفة المرصد