وحدة الانذار المبكر: ارتفاع تدريجي لدرجات الحرارة





توقعت وحدة الانذار المبكر بالهيئة العامة للارصاد الجوية ارتفاع درجات الحرارة بشقيها العظمى والكبرى ارتفاعا تدريجيا ليشمل جميع انحاء البلاد. كما توقعت الوحدة صباح اليوم الاحد ان تصل درجة حرارة المتوقعة 41 درجة مئوية في مدينتي القضارف وابو نعامة وادنى درجة حرارة متوقعة صباح الغد 14 درجة مئوية في مدينة دنقلا.

وسجلت اعلى درجة حرارة بالبلاد ليوم امس 40 درجة في مدينة القضارف وأدناها سجلت صباح اليوم في مدينة دنقلا حيث كانت 13 درجة مئوية.

ومن اهم معالم الطقس اليوم مرتفع جوي يتمركز في شمال افريقيا يمتد ليشمل شمال ، شمال الاواسط وشمال غرب البلاد بجانب منخفض السودان الحراري يغطي شرق , جنوب الاواسط وجنوب البلاد .

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