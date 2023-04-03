السعودية.. الإطاحة بمقيمين يروجون لحملات عمرة وهمية





ألقت شرطة منطقة الرياض القبض على 8 مقيمين مخالفين لنظامي الإقامة والعمل من الجنسية الهندية، لترويجهم حملات عمرة وهمية بغرض النصب والاحتيال، وذكر الأمن العام السعودي عبر حسابه في “تويتر”، أن هؤلاء اتخذوا 4 مكاتب للنسخ والطباعة مقار لهم، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

يشار أن هناك نحو 350 شركة ومؤسسة عمرة تقدم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن منذ وصولهم وحتى مغادرتهم إلى أوطانهم بعد أداء مناسك العمرة والزيارة بكل يسر وسهولة، كما تعتمد منظومة موسم العمرة لهذا العام بشكل كبير على المنصات والتقنية الحديثة والتكنولوجية، وأيضاً على رقمنة الإجراءات وتقنيات الذكاء الاصطناعي.

وتعتبر “منصة نسك” المسوق للحج والعمرة بإشراف هيئة السياحة السعودية ووزارة الحج والعمرة، ويمكن من خلالها حجز باقات العمرة واستعراض البرامج ومقدمي الخدمات ومنصات التسويق.

العربية نت