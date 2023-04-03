توقعات وحدة الانذار المبكر بالهيئة العامة للارصاد الجوية





توقعت وحدة الانذار المبكر بالهيئة العامة للارصاد الجوية ان تواصل درجات الحرارة بشقيها العظمى والصغرى ارتفاعها التدريجي ليشمل جميع انحاء البلاد.

كما توقعت وحدة الانذار المبكر بالهيئة العامة للارصاد الجوية صباح اليوم الاثنين ان اعلى درجة حرارة متوقعة 41 درجة في كل من القضارف وابونعامة وكادقلي وأدنى درجة حرارة متوقعة صباح الغد 16 درجة في مدينتي دنقلا وشلاتين.

سجلت اعلى درجة حرارة بالبلاد ليوم امس كانت40,3 درجة في مدينتي القضارف وابو نعامة وسجلت ادنى درجة حرارة في مدينة دنقلا حيث كانت 15 درجة.

ومن اهم معالم الطقس اليوم مرتفع جوي يتمركز في شمال افريقيا يمتد لشمال وشمال غرب البلاد ، منخفض السودان الحراري والذي يغطي شرق، أواسط جنوب وغرب البلاد .

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