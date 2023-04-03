الكشف عن الفئات الممنوعة من تناول البيض





كشفت دراسة أجرتها جامعة هارفادر الأمريكية عن قائمة فئات ممنوعة من تناول البيض.

وحسب “الدراسة” فإن الفئات الممنوعة من تناول البيض هي:-

1-مرضى السكري

تشير الأبحاث إلى أن تناول البيض قد يزيد من خطر ارتفاع مستويات سكر الدم، ما يشكل خطرًا على مرضى السكري من النوع الأول والثاني.

وأوضحت دراسات أجريت أن مخاطر الإصابة بأمراض القلب زادت بين الرجال والنساء المصابين بمرض السكري، الذين تناولوا بيضة واحدة أو أكثر في اليوم.

2- مرضى الكوليسترول

تحتوي البيضة الكبيرة على حوالي 186 مليجرام من الكوليسترول، جميعها في صفار البيضة، وهي كمية كبيرة قد تؤدي إلى ارتفاع الكوليسترول LDL، لذا يوصي خبراء التغذية بتجنب تناول صفار البيض وتناول البياض؛ حيث لا يحتوي بياض البيض على الكوليسترول ويحتوي على البروتين.

3- من يعانون من مرض بالجهاز الهضمي

لا يتمكن بعض الأشخاص من هضم مكونات البيض سواء البياض أو الصفار أو كلاهما، حيث يعاني هؤلاء الأشخاص من مشكلة في الجهاز الهضمي تمنع المعدة من هضم البيض مثلما تفعل في الأطعمة الأخرى.

تسبب هذه المشكلة ظهور بعض الأعراض المزعجة مثل الشعور بعدم الراحة في المعدة، قد لا تظهر أعراض عدم تحمل البيض على الأشخاص فور تناوله، لكن يوصي خبراء التغذية هؤلاء الأشخاص بالتقليل من تناول البيض.

4- حساسية البيض

يتعامل الجهاز المناعي مع البيض باعتباره عدوًا يهاجم الجسم، وتظهر الأعراض كرد فعل طبيعي للجسم تَجاه البيض حتى لو تناول الشخص كميات صغيرة، وتشمل الأعراض: طفح جلدي وتورم في اللسان وحكة في الجلد وقد تصل إلى ضيق التنفس.

صحيفة المرصد