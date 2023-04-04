بالفيديو.. يومياً في رمضان.. سبب غريب وراء ركض الأطفال فجأة قبل أذان المغرب في كوسوفو





وثق مقطع فيديو، أطفال يركضون فجأة قبل أذان المغرب في رمضان في كوسوفو.

واتضح أن ركض الأطفال فجأة قبل أذان المغرب يرجع لعدم وجود ميكروفونات في المسجد، لذلك لا يسمعون الأذان.

وتبين أن الأطفال يتجمعون في وسط القرية لمشاهدة إنارة منارة المسجد التي تدل على موعد أذان المغرب وموعد الفطور لينطلقوا بكل فرحة لإبلاغ أهاليهم بشأن حلول موعد الإفطار.

المسجد الوحيد في احدى قرى كوسوفو لايوجد فيه مكروفونات لذلك لايسمعون الاذان فيتجمع الاطفال في وسط القرية لمشاهدة انارة منارة المسجد التي تدل على موعد اذان المغرب وموعد الافطار لينطلقوا بكل فرحة لاخبار اهاليهم من اجل الافطار. pic.twitter.com/4OANloWoGI — محمد أحمد الملا (@Mohdalmulla67) April 3, 2023

صحيفة المرصد