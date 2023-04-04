الإرصاد: درجات الحرارة تواصل ارتفاعها





توقعت وحدة الانذار المبكر بالهيئة العامة للارصاد الجوية اليوم تواصل درجات الحرارة بشقيها العظمى والصغرى ارتفاعها الملحوظ ليشمل جميع انحاء البلاد.كما توقعت أن تكون أعلى درجة حرارة متوقعة 43 درجة في مدينة بابنوسة وأدنى درجة حرارة متوقعة صباح الغد 17 درجة في مدينة شلاتين.

وأوضحت الهيئة أن أعلى درجة حرارة بالبلاد ليوم امس كانت 41 درجة في مدينة بابنوسة وادناها سجلت صباح اليوم في مدينة سنار حيث كانت 17 درجة.

ومن اهم معالم الطقس اليوم مرتفع جوي يتمركز في شمال غرب افريقيا ليمتد ليشمل شمال وشمال غرب البلاد ومنخفض السودان الحراري والذي يغطي معظم انحاء البلاد.

سونا