أنشيلوتي يتجنب السؤال الصعب ويؤكد: حان دورنا للفوز بالكلاسيكو





أكَّد الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، ضرورة فوز فريقه على برشلونة في لقاء الكلاسيكو، بإياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، غدًا الأربعاء، على ملعب “سبوتيفاي كامب نو”.

كان ريال مدريد، خسر لقاء الذهاب بهدف نظيف، على ملعبه “سانتياجو برنابيو”.

وقال أنشيلوتي، خلال المؤتمر الصحفي اليوم الثلاثاء: “نحن بحالة جيدة. متحمسون، مركزون ومستعدون بشكل كامل للمباراة. لدينا الكثير من الثقة”.

وأضاف “الثنائي مودريتش وكروس لا يمكن تغييرهما؟ نعم.. هما لا يمكن تغييرهما. لكن مودريتش كان أيضًا لا يمكن تغييره في مباراة بلد الوليد ولم يلعب”.

وتابع “عليّ أن أفكر في جميع ما لديَّ على مقاعد البدلاء ليس فقط في التشكيلة الأساسية. بدء المباراة ليس هو الأهم، بل أن تكون لاعبًا حاسمًا ومهمًا، وهذا أيضًا ينطبق على اللاعبين الذين لن يبدأوا المباراة”.

وعن رأيه في حكام المباراة، علق: “هذا سؤال صعب. أفضل تركه جانبا، والتركيز على التحضير للمباراة، ولا شيء آخر”.

الكلاسيكو المواجهة الأهم

وحول أهمية الكلاسكيو، أوضح: “الكلاسيكو دائمًا يعتبر المباراة الأهم. بالنسبة للجميع؛ بسبب التنافس الشديد بين الفريقين. إنها المباراة التي تسمح لنا باللعب في النهائي، وسنبذل كل ما في وسعنا للفوز”.

وعن تكرار نفس التشكيلة ضد برشلونة، كشف: “لقد قمنا بعمل جيد في المباراتين الأخيرتين أمام برشلونة. كنا قريبين جدًا من الفوز في المباراة الأخيرة في ملعب الكامب نو، لذلك يمكنني استخدام نفس التشكيلة الأساسية أو لا. سنرى”.

ونوه: “من المهم أن يكون لدينا الطاقة في هذا النوع من المباريات. كما أنه من الضروري إخراج الكرة بشكل جيد من الخلف، لكن يجب أيضًا أن يكون لدينا الخبرة اللازمة التي يمكن أن يساعدنا بها اللاعبون الأكثر خبرة. هناك العديد من الجوانب المهمة”.

واستكمل: “الفكرة ليست بالتهور لتسجيل الهدف؛ لأنه يمكنك فعل ذلك في الدقيقة الـ90. في مباراة الذهاب، سيطرنا على المباراة جيدًا على الرغم من عدم الوصول الكثير لمنطقة الجزاء وهذا ما يجب تحسينه، لكن لن نتهور. يجب أن تكون المباراة متكاملة لأنه فقط بهذه الطريقة تعرف أنك ستسجل أهدافًا”.

وعن استمراره في ريال مدريد، أكد: “لن أتحدث عن مستقبلي كما قلت في المؤتمر الصحفي الأخير”.

وحول موقف روديجر، أوضح: “إنه بخير، بالأمس تدرب بمفرده واليوم تدرب معنا”.

وعن الفارق بين كامافينجا وتشواميني، أجاب: “من الصعب دائمًا الاختيار لأن عقلية اللاعبين لم تتغير ويريدون جميعًا اللعب كأساسيين. تشواميني يساهم كثيرًا على المستوى الدفاعي، وكامافينجا مميز بالكرة في المساحات الضيقة، ولديه الجودة. استغل كامافينجا فرصته، وعاد أوريليان إلى أفضل مستوياته”.

وبسؤاله عن المقارنة مع تشافي، قال: “من الصعب إجراء مواجهات فردية بين المدربين، وفاز برشلونة علينا في آخر 3 مباريات، وحان دورنا للفوز”.

وأتم: “من الصعب تغيير طريقة اللعب بعد عمل طوال العام على نفس النظام. والتفاصيل الصغيرة هي التي يمكن أن تفاجئ الخصم. بشكل عام ، فإن تغيير الطريقة سيفاجئك فقط”.

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