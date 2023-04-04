شاهد بالفيديو.. أردوغان يتعرض لموقف محرج أثناء توزيعه أموالاً في أحد شوارع إسطنبول





انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا مقطع مصور للرئيس رجب طيب أردوغان وهو يوزع أموالاً بين حشد من الناس بمنطقة باغجلار في مدينة اسطنبول حيث تعرض هناك لموقف محرج.

وكان أردوغان يوزع المال علناً في شارعٍ يعجّ بالمارة، فيما وثّق مقطع فيديو ما جرى بين الرئيس ومرافقته ورجلٌ كان في المكان.

وأثار ظهور الرئيس التركي الكثير من الجدل، عقب خروجه إلى الشارع وهو يحمل أوراقاً نقدية من فئة الـ 200 ليرة تركية (نحو 20 دولارا أميركيا) حيث وثق فيديو موقفاً محرجاً للرئيس بعد حديثه مع رجلٍ تركي كان بين الناس في منطقة باغجلار.

وقال أردوغان في المقطع الذي حظي بملايين المشاهدات: “اخجّل، فالمال للأطفال”، والتي فسرها البعض بأن الرجل رفض المال الذي يقوم بتوزيعه ليرد عليه الرئيس أن الأموال مخصصة للأطفال بهدف إقناعه بالحصول عليها.

من جانبه أوضح متّه كاآن كاينر، الأكاديمي وأستاذ العلوم السياسية في جامعة هجي تبة التركية أن “توزيع الأموال على الأطفال ثقافة تركية شائعة للغاية وتتكرر مع شهر رمضان والأعياد كعيدي الفطر والأضحى”.

صحيفة المرصد