بالفيديو.. بملابس الإحرام وبكاء العروس.. شاب يعقد قرانه على فتاة أمام الكعبة





وثق مقطع فيديو، لحظة عقد قران شاب على فتاة من إندونيسيا، بملابس الإحرام، في مطاف الحرم المكي الشريف.

وأوضح المقطع، الفتاة وهي تجلس على ركبتيها، بجوار زوجها، الذي عقد قرانها بعدما وضع يده في يد والد الفتاة، على ما يبدو، ليتم الزواج بالإشهار .

وأبان الفيديو، ردة فعل العروس لحظة عقد قرانها، حيث لم تتمالك نفسها، ونزلت دموع عينيها.

وأظهر الفيديو، الشاب والفتاة وهما يوثقان، العقد، في أوراق الزواج أمامهما، بينما بدت الفرحة على وجوه الحضور حولهما.

وفي نهاية المقطع، يقف الزوجان أمام الكعبة، ويرفعان يدهما ليظهرا خاتم الزواج، بعدما ألبس كل منها الآخر، خاتما في سبابة يدهما اليمنى

صحيفة المرصد