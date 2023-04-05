اجتماع مفاجئ في نادي الهلال السوداني





وفق ما أشار المكتب الإعلامي لنادي الهلال على صفحته الرسمية.

بحث القطاع الرياضي بنادي الهلال السوداني، أسباب مغادرة البطولة الأفريقية، مع أعضاء فريق الكرة.

ومثّل في الاجتماع، القطاع الرياضي لنادي الهلال محمد إبراهيم العليقي، نائب رئيس مجلس الإدارة، رئيس القطاع الرياضي، وا عوض إبراهيم خوجلي نائب رئيس القطاع الرياضي، بحضور دائرة الكرة ممثلة في عبد المهيمن الأمين، والكابتن سيف مساوي، نائب مدير الكرة.

وأفاد المكتب الإعلامي لنادي الهلال، الأربعاء، أنّه تمّ التفاكرحول أسباب مغادرة البطولة الإفريقية، بجانب التحديات التي تنتظر الأزرق محليًا، ابتداءً من مباراة اليوم أمام الزومة في الدوري الممتاز، والبطولة العربية التي سيواجه فيها الهلال المنامة البحريني في إياب الدور الأول، في العاشر من أبريل الجاري.

وأشار إلى أنّ الجميع تحدّث بشفافية، حول كافة القضايا، وأتاح القطاع الرياضي الفرصة للاعبين للحديث وتوضيح رؤيتهم.

باج نيوز