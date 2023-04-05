بالفيديو.. أصغر لص في العالم يغافل صاحب محل ويسرق حلوى ويلوذ بالفرار





تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لطفل عمره 3 سنوات يغافل صاحب محل ويسرق منه الحلوى ويلوذ بالفرار في إحدى محافظات مصر .

وقال مالك السوبر ماركت، إن الطفل ، يبلغ من العمر 3 سنوات، مقيم بجوار السوبر ماركت حيث يبعد حوالي شارعين، موضحا أنه بعد انتهائه من صلاة التروايح كان يجلس بسوبر ماركت خاصته، فوجئ بدخول الطفل ولكنه اعتقد أن أحدا من أسرته سيدخل خلفه، ولكنه فوجئ بأخذ الطفل كيس أوريو، وخرج. حسب القاهرة 24.

وأضاف مالك السوبر ماركت أنه خرج خلف الطفل لملاحقته، ليرى من معه ووجده بمفرده، وذهب لمنزله القريب من السوبر ماركت، ووجه النصح له وأعطاه كيس الأوريو ووجه بضرورة الاستئذان قبل عمل ذلك مرة أخرى، مؤكدا أنه شيّر ذلك الفيديو على صفحته الخاصة فيسبوك من أجل الدعابة فقط.

صحيفة المرصد