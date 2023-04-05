الأرصاد: درجات الحرارة العظمى تحافظ على قيمها المرتفعة





توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية – وحدة الإنذار المبكر أن تحافظ درجات الحرارة على قيمها المرتفعة في معظم أنحاء البلاد ، أما درجات الحرارة الصغرى لصباح الغد فمن المتوقع أن تواصل إرتفاعها في أقصى جنوب البلاد بينما تحافظ على قيمها في بقية أنحاء البلاد.

وأضافت الهيئة أن أعلى درجة حرارة متوقعة لليوم هي 43.0° م في كل من القضارف، أبو نعامة، الدمازين وبابنوسة ، وأدنى درجة حرارة متوقعة صباح الغد هي 16.0°م في مدينة سنار.

وأشارت الهيئة الى نشاط الرياح المثيرة للغبار في أجزاء من شمال، شرق ، أواسط وغرب البلاد. أهم معالم الطقس لليوم مرتفع جوي يتمركز في شمال أفريقيا يمتد ليشمل أقصى شمال غرب البلاد ومنخفض السودان الحراري والذي يغطي معظم أنحاء البلاد.

سونا