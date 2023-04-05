عمل عازفاً لوالده.. وفاة نجل الفنان صلاح بن البادية





توفي الموسيقي عازف البيز جيتار “الشيخ صلاح بن البادية” نجل الفنان الكبير صلاح بن البادية إثر علة لم تمهله طويلاً.

عزف الراحل على آلة الجيتار مع الفرقة الموسيقية لوالده سنوات طويلة، عرف عنه التصوف والورع والمعاملة الطيبة مع زملائه.

نعاه عدد كبير من زملائه الموسيقيين من بينهم الموسيقي الشافعي شيخ إدريس الذي ربطته بالراحل علاقة وطيدة بقوله: (نعى الناعي إلينا اليوم رحيل الأخ الحبيب الشيخ صلاح بن البادية الصوفي والموسيقي الجميل، عزف الجيتار مع والده الراحل صلاح بن البادية لسنين وزاملته في القاهرة والخرطوم، وجدناه نعم الأخ ولمسنا فيه محبته وتواضعه الجم ودوداً ومسالماً.. نسأل الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته وغفرانه وأن يجعل الجنة داره وقراره يا رب العالمين، خالص التعازي لكل أسرة أستاذنا الراحل صلاح بن البادية ولآل أبو عزبة ولكل الأهل بشمبات وأبو قرون).

صحيفة السوداني