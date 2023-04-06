بالفيديو.. ردة فعل صادمة من شاب بعدما تقدم لخطبة “فتاة” داخل مطعم ورفضته





وثق مقطع فيديو ردة فعل غير متوقعة من شاب بعدما تقدم لخطبة فتاة ورفضته.

وأظهر الفيديو شاب وفتاة يجلسان داخل مطعم، ثم قام الشاب بالتقدم لخطبة الفتاة وهو جالسا على ركبته.

وعندما رفضت الفتاة، قام الشاب بخلع الحذاء “كوتشي”الذي ترتديه الفتاة، كما أخذ الطعام من الطاولة ووضعه داخل كيس بلاستيك وغادر، مشيرا إلى أنه كان أهداها الكوتشي، ودفع ثمن الطعام .

وأثارت ردة فعل الشاب ذهول الزبائن داخل المطعم، وبدت ملامح الدهشة على وجوههم.

صحيفة المرصد