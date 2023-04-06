4 أمور إذا اجتمعت فيك ستكون من أهل الجنة.. ماهي؟





يجتهد العبد للتقرب من المولى عز وجل، خاصةً في شهر رمضان المبارك، إذ يتنافس الكثيرون للفوز برضا الله من خلال الصلاة والصيام والقيام بالأعمال الصالحة.

ومن هنا، أوضحت دار الإفتاء المصرية، عبر حسابها الرسمي على فيسبوك، أن هناك 4 أمور إذا اجتمعت في عمل الإنسان اليومي سيكون من أهل الجنة، متابعةً أنها: الصيام، واتباع الجنازة، والصدقة، وعيادة المريض.

فعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «مَن أصْبَحَ مِنْكُمُ اليومَ صائِمًا؟ قالَ أبو بَكْرٍ: أنا، قالَ: فمَن تَبِعَ مِنْكُمُ اليومَ جِنازَةً؟ قالَ أبو بَكْرٍ: أنا، قالَ: فمَن أطْعَمَ مِنكُمُ اليومَ مِسْكِينًا قالَ أبو بَكْرٍ: أنا، قالَ: فمَن عادَ مِنْكُمُ اليومَ مَرِيضًا قالَ أبو بَكْرٍ: أنا، فقالَ رَسولُ اللهِ صَلَّى الله عليه وسلَّمَ: ما اجْتَمَعْنَ في امْرِئٍ إلَّا دَخَلَ الجَنَّةَ».

المصري اليوم