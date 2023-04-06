السلطات تقضي على أسراب نحل أثارت الهلع وسط مواطنين





سيطر فريق مشترك من قوات الدفاع المدني وحماية الحياة البرية ولاية الجزيرة بالتنسيق مع إدارة الكهرباء محلية الحصاحيصا على أسراب من النحل بمنطقة الفقره التابعة لمحلية الحصاحيصا.

وكشف مدير قوات الدفاع المدني ولاية الجزيرة العميد شرطة محمد الأمين بحسب (تصريح للمكتب الصحفي للشرطة) عن تلقيهم عددا من البلاغات تفيد بوجود أسراب من النحل بمنطقة الفقرة في ملتقى طرق هدد ومنع المواطنين من دخول القرية، مشيرا إلى وفاة أحد الموطنين متأثرا بلسعات النحل وإصابة آخرين.

صحيفة الجريدة