السعودية.. حجوزات العمرة لم تعد متاحة حتى نهاية شهر رمضان





ذكرت صحيفة “عكاظ” السعودية أن حجوزات العمرة لم تعد متاحة حتى نهاية شهر رمضان المبارك، حيث أظهر تطبيق «نسك» الإلكتروني، عدم إمكانية الحجز لأداء مناسك العمرة سواء للقادمين من داخل المملكة أو خارجها، خلال ما تبقى من شهر رمضان المبارك.

وظهرت جميع الأيام، بما فيها العشر الأواخر من الشهر الفضيل، باللون الرصاصي؛ الذي لا يظهر أية إمكانية لأي حجوزات قادمة.

وشهد الحرم المكي الشريف منذ بداية دخول رمضان المبارك الحالي توافد أعداد كبيرة من المصلين والمعتمرين من داخل وخارج المملكة.

صحيفة البيان