أنماط النوم السيئة قد تزيد خطر الإصابة بالربو





كشفت دراسة حديثة أن أنماط النوم السيئة قد تزيد من خطر الإصابة بالربو الذي يعانيه نحو 300 مليون شخص حول العالم، فيما يقلل الاستمتاع بنوم جيد وبشكل منتظم من فرص الإصابة بالمرض ذاته.

واعتمدت نتائج الدراسة على فحص بيانات مجموعة تضم أكثر من 450 ألف شخص مسجلة في البنك الحيوي للمملكة المتحدة، ولأشخاص تتراوح أعمارهم بين 38 و73 عاما، وذلك على مدى عدة سنوات.

وخلال الدراسة تم توجيه أسئلة للأشخاص عن أنماط نومهم والمدة التي ينامونها، فضلا عما إذا كانوا يعانون الشخير أو الأرق أو النعاس المفرط أثناء النهار.

وأظهرت الدراسة أن الأشخاص الذين لديهم عادات نوم سيئة والاستعداد الوراثي كانوا أكثر عرضة للإصابة بالربو مرتين أكثر مقارنة مع أولئك الذين لديهم نمط نوم صحي.

وفي الوقت ذاته، أوضحت الدراسة أن النوم الصحي قلل من خطر الإصابة بالربو بنسبة 44% لدى الأشخاص المعرضين لمخاطر وراثية منخفضة، وبنسبة 41% للمعرضين لمخاطر وراثية متوسطة، وبنسبة 37% للمعرضين لمخاطر وراثية مرتفعة.

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