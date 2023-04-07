تعرّف على أغنى الأثرياء العرب بقائمة فوربس لعام 2023





نشرت مجلة “فوربس” (Forbes) الأميركية تصنيفها السنوي لأثرياء العالم عام 2023، والتي ضمت 2640 مليارديرا، مقارنة بقائمة العام الماضي التي ضمت 2668 مليارديرا.

وإجمالا، تبلغ ثروة المليارديرات الآن 12.2 تريليون دولار، أي أقل بنحو 500 مليار دولار عن مارس/آذار من العام الماضي.

ووفقا لمجلة “فوربس”، فإن تصنيف أغنى 10 أثرياء عرب جاء كالآتي:

1- المصري ناصف ساويرس: 7.4 مليارات دولار.

2- الجزائري يسعد ربراب وعائلته: 4.6 مليارات دولار.

3- الإماراتي حسين سجواني: 4.5 مليارات دولار.

4- المصري محمد منصور: 3.6 مليارات دولار.

5- المصري نجيب ساويرس: 3.3 مليارات دولار.

6- الإماراتي عبد الله بن أحمد الغرير وعائلته: 3 مليارات دولار.

7- اللبناني نجيب ميقاتي: 2.8 مليار دولار.

8- اللبناني طه ميقاتي: 2.8 مليار دولار.

9- العماني سهيل بهوان: 2.7 مليار دولار.

10- الإماراتي عبد الله الفطيم وعائلته: 2.4 مليار دولار.

وأشار التقرير إلى أن 9 من أصل 21 مليارديرا عربيا تقل ثروتهم الآن عما كانت عليه قبل عام. ومع ذلك، فقد ارتفعت ثروتهم مجتمعين من 52.9 مليار دولار عام 2022، إلى 53.9 مليار دولار عام 2023.

وحافظ المصري ناصف ساويرس على صدارة الأثرياء العرب، رغم انخفاض ثروته بنحو 300 مليون دولار مقارنة بعام 2022.

وتعد حصته البالغة 6% تقريبا في شركة أديداس لصناعة الملابس الرياضية، هي أحد أهم استثماراته. كذلك يدير ساويرس شركة “أو سي آي” (OCI)، إحدى أكبر المنتجات للأسمدة النيتروجينية في العالم، ولها مصانع في ولايات تكساس وأيوا الأميركية.

بينما حل في المرتبة الثانية الملياردير الجزائري يسعد ربراب وعائلته، وانخفضت ثروته 500 مليون دولار مقارنة بعام 2022. ويعد ربراب المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة “سيفيتال” (Cevital)، أكبر شركة جزائرية خاصة. وتمتلك سيفيتال واحدة من أكبر مصافي السكر في العالم ، بقدرة إنتاجية تبلغ مليوني طن من السكر المكرر سنويا.

أما من حيث زيادة الثروة، فقد شهدت ثروة الملياردير الإماراتي حسين سجواني ارتفاعا بنسبة 66.7%، وهي الأكثر مقارنة بعام 2022. كما شهد محمد منصور زيادة ثروته بنسبة 44% هذا العام.

ويبلغ صافي ثروة المليارديرات المصريين مجتمعة 19.1 مليار دولار، وهم الإخوة محمد ويوسف وياسين منصور، كذلك الشقيقان ناصف ونجيب ساويرس، بالإضافة إلى محمد الفايد المالك السابق لمتجر”هارودز” (Harrods) البالغ من العمر 94 عاما.

ويبلغ صافي ثروة المليارديرات اللبنانيين الستة 11.8 مليار دولار، وهما الشقيقان ميقاتي، وتاجر المجوهرات المعروف روبرت معوض، وبهاء وأيمن وفهد الحريري الإخوة الثلاثة للملياردير السابق رئيس وزراء لبنان سعد الحريري.

في حين ضمت الإمارات 3 مليارديرات في قائمة عام 2023، هم: حسين سجواني، وعبد الله بن أحمد الغرير وعائلته، وعبد الله الفطيم وعائلته، مع صافي ثروة مجمعة تبلغ 9.9 مليارات دولار.

الجزيرة نت