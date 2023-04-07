الجزائر تكرم إمام المسجد “وليد مهساس ” صاحب مقطع القطة بعدما تجاوز الفيديو العفوي أكثر من مليار ونصف مشاهدة





كرمت الشؤون الدينية الجزائرية، إمام المسجد وليد مهساس، الذي أظهر الرحمة في تعامله مع القطة أثناء الصلاة.

من جهتها اعتبرت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين أن مشهد القطة اجتاح القنوات وألهب المواقع عالميا.

وكان مقطع فيديو قد انتشر بكثافة للشيخ مهساس لحظة صعود القطة على كتفه وتركيزه أثناء الصلاة فلم ينفر منها أو يمتعض بل عاملها برفق وحنو لتسجل اللقطة أكثر من مليار وستمائة مشاهدة خلال 48 ساعة بوسائل التواصل الاجتماعي.

قطة تفاجئ إمام مسجد وتعتلي كتفه أثناء تلاوته القرآن في التراويح.. شاهد: ردة فعل الأخير https://t.co/pWX59q6bQKpic.twitter.com/pPi6aKprPc — صحيفة المرصد (@marsdnews24) April 5, 2023

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