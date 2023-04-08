شاهد بالصور.. ما هي حقيقة زيارة اللاعب العالمي كرستيانو رونالدو لتمرين المريخ السوداني بالسعودية؟





تناقلت عدد من صفحات موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان صورة وجدت اهتمام غير مسبوق من قبل الجمهور الرياضي بالسودان.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد انتشرت الصورة التي أظهر لاعب كرة القدم اولاعب نادي النصر السعودي البرتغالي كرستيانو رونالدو وهو يقف أمام المدير الفني لنادي المريخ السوداني البرازيلي ريكاردو.

ناشرو الصورة على مواقع التواصل أكدوا أن اللقطة تم التقاطها لأسطورة ريال مدريد ومانشيستر يونايتد السابق أثناء زيارته لبعثة الفريق السوداني المتواجد في مدينة جدة بالسعودية.

ولكن متابعات محرر موقع النيلين تشير إلى أن الصورة تم تركيبها عبر برنامج “فوتشوب”, حيث تظهر الصورة الأصلية رونالدو وهو في ملعب تدريبات نادي النصر الذي يلعب له, وتم تركيب صورة البرتغالي خلال إحدى الحصص التدريبية لنادي المريخ وظهر في الصور المفبركة مدرب المريخ وكأنه يتحدث إليه.

ياسين الشيخ _ الخرطوم

النيلين