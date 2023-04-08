الإرصاد: تظل درجات الحرارة العظمى والصغرى دون تغيير كبير





توقعت وحدة الإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية أن تظل درجات الحرارة بشقيها العظمى والصغرى دون تغيير كبير يذكر في معظم أنحاء البلاد خلال ال24ساعة المقبلة.

وتنبأت في نشرتها اليومية بنشاط الرياح المثيرة للغبارفي بعض الفترات في شرق و أواسط وغرب البلاد، وأعلى درجة حرارة سجلت ليوم أمس كانت43م في أبونعامة، وأدنى درجة حرارة رصدت صباح اليوم كانت17م في وادي حلفا، وتوقعت وحدة الإنذرالمبكر أعلى درجة حرارة 43.0م في أبونعامة وأدني درجة حرارة متوقعة لصباح الغد 18.0م في وداي حلفا.

ومن أهم معالم الطقس اليوم مرتفع جوي يتمركز في شمال أفريقيا يمتد ليشمل أقصى شمال غرب البلاد، ومنخفض السودان الحراري والذي يغطى أواسط وشرق وجنوب شرق وجنوب البلاد.

سونا