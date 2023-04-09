هل يستطيع البشر العيش إلى الأبد؟.. خبراء يجيبون ويزعمون أنهم سيحققون ذلك بعد 8 سنوات!





ذكر خبراء، أنه قد يعيش الإنسان إلى الأبد، وقد قال مهندس سابق في Google إنه يعتقد أن البشر سيحققون الخلود في غضون السنوات الثماني المقبلة.

تجديد خلايا

وظل العلماء يبحثون منذ سنوات عن طرق يمكننا من خلالها تجديد خلايانا، أو تحميل عقولنا على جهاز كمبيوتر.

جهاز كمبيوتر

وتلقي صحيفة “ديلي ميل” نظرة على أغرب الطرق التي يمكن أن تحقق البشرية من خلالها الحياة الأبدية، إذ أن فكرة تحميل عقلك على جهاز كمبيوتر ظلت نظرية منذ سنوات عديدة، لكنها ظلت في الغالب مادة خيال علمي.

الدماغ البشري

بحسب شركة Nectome ، إن تغيير ذلك من خلال ابتكار طريقة للحفاظ على الدماغ البشري بحيث يمكن تحميل ذكرياته على السحابة.

عملية تحنيط

وتوصلت الشركة إلى طريقة للحفاظ على الدماغ البشري بالتفاصيل المجهرية باستخدام “عملية تحنيط عالية التقنية”، وفقًا لمجلة إم آي تي ​​تكنولوجي ريفيو.

الزجاج المجمد

ويستخدم محلولًا كيميائيًا يمكنه الحفاظ على الجسم سليمًا لمئات أو آلاف السنين كتمثال من الزجاج المجمد.

صحيفة المرصد