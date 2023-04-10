حنان بلوبلو: أعمل في المطبخ بـ”مزاج” وأحب اللمة





كشفت الفنانة حنان بلوبلو الكثير من الجوانب التي تتعلق بتفاصيل حياتها في شهر رمضان،.وقالت حنان: يعتبر شهر رمضان بالنسبة لي من أميز شهور السنة لأجوائه وتفاصيله المختلفة بلمة الناس في مائدة واحدة والضرا الذي يجتمع فيه أغلب أهل الحي، بجانب أن الحركة فيه ليلا كثيرة وتواجد الناس في أماكن مختلفة حتى أوقات متأخرة من الليل.

واختتمت قائلة: كما أنني أحب المطبخ وأعمل بنفسي على تجهيز الصنوف المختلفة بمزاج بجانب التحلية فيما أحرص على أن يكون الأكل البلدي حاضراً في المائدة، وكذلك أحب لمة الأسرة والأهل في الشهر الفضيل.

صحيفة الصيحة