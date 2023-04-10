الإرصاد: درجات الحرارة تواصل إرتفاعها التدريجي في معظم انحاء البلاد





توقعت وحدة الإنذار بالهيئة العامة للإرصاد الجوية ان تواصل درجات الحرارة ارتفاعها التدريجي بشقيها العظمى والصغرى في معظم انحاء البلاد.

ومن المتوقع نشاط الرياح المثير للغبار في اقصى شمال وشمال غرب البلاد.

أعلى درجة حرارة متوقعة 46 درجة في مدينة القضارف وادنى درجة حرارة متوقعة صباح الغد 18 درجة في مدينة الفاشر.

وسجلت اعلى درجة حرارة بالبلاد ليوم امس كانت 45.5 درجة في مدينة القضارف وادناها سجلت صباح اليوم في مدينة الفاشر حيث كانت 17 درجة .

ومن أهم معالم الطقس منخفض السودان الحراري والذي يغطي جميع انحاء البلاد.

سونا