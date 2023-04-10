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السجن 6 أشهر لرجل أخاف الدجاج حتى الموت

2023/04/10
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A CANIZA, Portugal: A chicken is seen on a chicken farm at A Caniza, some 45 km from Vigo, 21 October 2005. Spaniards are rushing to chemists and buying up traditional flu vaccines amid grave concern about a bird flu pandemic although the traditional vaccine offers no protection against the avian form of the virus, health professionals said Friday. The Spanish government has been trying to calm down the public panic ever since the lethal H5N1 strain of avian flu was detected in birds in Romania and Turkey. AFP PHOTO / Miguel RIOPA (Photo credit should read Miguel RIOPA/AFP/Getty Images)

حكم على رجل في الصين بالسجن 6 أشهر كاملة، بسبب إخافته 1100 دجاجة حتى الموت، في نزاع مع جاره. وبدأت القضية الغريبة حسب «سكاي نيوز» في أبريل من العام الماضي عندما شعر الرجل، ولقبه جو، بالضيق لأن جاره، ولقبه تشونغ، قام بقطع أشجاره دون إبلاغه.

رداً على ذلك، تسلل جو، وهو من مقاطعة هنغيانغ في مقاطعة هونان جنوب وسط الصين، إلى مزرعة دجاج تشونغ في الليل في عدة مناسبات. لم يتضح ما هي نية جو، لكن المحكمة في مقاطعة هنغيانغ سمعت أنه في إحدى الليالي استخدم الرجل مصباحاً كشافاً «لتخويف الدجاج»، وفقاً لصحيفة تشاينا ديلي الحكومية.

تسبب هذا في حشد الطيور في الزاوية، ما تسبب في سحق 460 منها حتى الموت. تم القبض على جو، وأجبر على دفع تعويض إلى تشونغ مقداره 440 دولاراً. وقد جعله هذا القرار أكثر غضباً، ليعود إلى مزرعة تشونغ مرة أخرى لتكرار أفعاله، ما أدى هذه المرة إلى نفوق 640 دجاجة.
وقالت السلطات الصينية إن 1100 دجاجة نفقت جراء أفعاله. وقالت المحكمة الثلاثاء إن تصرفات جو كانت مقصودة، وحكمت عليه بالسجن 6 أشهر مع وضعه تحت المراقبة لمدة عام، مع الأخذ في الاعتبار أن الرجل أبدى ندمه على سلوكه.

البيان

2023/04/10