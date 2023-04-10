تصرف مبابي يخيف باريس





أثار الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، الشكوك مجددا حول استمراره مع النادي الباريسي في الموسم المقبل.

وينتهي عقد مبابي مع سان جيرمان في صيف 2024، مع إمكانية التمديد لموسم آخر.

ووفقا لصحيفة “ذا أتلتيك” البريطانية، فإن ممثلي مبابي اتصلوا بفلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، عدة مرات خلال الأشهر الأخيرة.

وأشارت إلى أن مبابي أبلغ المقربين منه بأنه لا يزال يفكر في ارتداء قميص ريال مدريد في المستقبل.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن سان جيرمان يشعر بالقلق حول مستقبل مبابي، بسبب فتح خطوط للتواصل مع بيريز.

يذكر أن مبابي كان على تواصل أيضًا مع بيريز في الموسم الماضي، تحسبا للانتقال إلى ريال مدريد، قبل أن يقرر اللاعب الفرنسي في النهاية التجديد في “حديقة الأمراء”.

موقع كووورة