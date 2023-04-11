الكشف عن سر البرودة في أرضيات الحرم المكي رغم الحرارة التي قد تصل إلى ٥٠ درجة





كشفت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، عن سر البرودة في أرضيات الحرم المكي، رغم الحرارة الشديدة التي قد تصل في فصل الصيف إلى ٥٠ درجة مئوية.

وأفادت أن خاصية برودة الأرضيات، يعود إلى نوعية الرخام المستخدم في الحرم المكي الشريف، حيث يتم استيراد الرخام من جزيرة تاسوس في اليونان، ويسمى رخام التاسوس والذي يعمل على عكس الضوء والحرارة، ويصل سمك الرخام المستخدم في الحرمين الشريفين إلى 5 سنتمترات، ويمتاز عن غيره بكونه يمتص الرطوبة عبر مسامات دقيقة خلال الليل، وفي النهار يقوم بإخراج ما امتصه في الليل، وهذا ما يجعله دائم البرودة في ظل ارتفاع درجات الحرارة.

يذكر أن السعودية تستورد منذ عقودٍ، رخام “تاسوس” اليوناني، والذي يتم استخدامه خصيصًا للحرم المكي الشريف.

صحيفة المرصد