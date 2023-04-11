كيم كارداشيان تلعب دور البطولة في مسلسل رعب أمريكي





قال المنتج والمؤلف والمخرج الأمريكي رايان مورفي، الإثنين، إن نجمة تلفزيون الواقع الأمريكية كيم كارداشيان ستتجه للتمثيل في الموسم القادم من مسلسل “أمريكان هورور استوري” (قصة رعب أمريكية)، الذي سيذاع على شبكة (إف.إكس) التلفزيونية.

وستشارك كارداشيان في دور البطولة مع إيما روبرتس في الموسم الثاني عشر من مسلسل الرعب المأخوذ من رواية “ديليكت كونديشن” (حالة حساسة)، التي من المقرر أن تطرح في الأسواق في آب أغسطس.

مؤلفة المسلسل هالي فايفر خصصت دورا شيقا وممتعا ومرعبا لكيم. سيكون هذا الجزء من السلسلة طموحا ولن يشبه أي شيء كتبناه قبل ذلك

ووفقا للإعلانات المنتشرة عبر الإنترنت، فإن الرواية تستند إلى “قصة مثيرة حول امرأة مقتنعة بأن هناك شخصية شريرة تبذل قصارى جهدها للتأكد من أن حملها لن يرى النور أبدا”.

وقال مورفي، في بيان، إن مؤلفة المسلسل هالي فايفر خصصت “دورا شيقا وممتعا ومرعبا لكيم. سيكون هذا الجزء من السلسلة طموحاً ولن يشبه أي شيء كتبناه قبل ذلك”.

إرم نيوز