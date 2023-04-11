وزارة الصحة بالخرطوم: اضطرابات نفسيه وحالات إدمان بنسب عالية





أكدت وزارة الصحة ولاية الخرطوم عزمها لإكمال تبعيه إدارة الصحة النفسية للإدارة العامة للرعاية الصحية الأولية.

وانعقد الاجتماع الشهري لمجلس السياسيات والقوانين الصحية اليوم بقاعة مكتب المدير العام لوزارة الصحة بالخرطوم لمناقشة تقرير الصحة النفسية و التحديات والحلول المقترحة وتم اعداد التقرير من قبل عبد المنعم عثمان من إدارة الابتكار والتطوير والبحث العلمي بوزارة الصحة ولاية الخرطوم حيث أشارت الورقة إلى أن هناك جهود غير موحدة إضافة إلى عدم وجود تمويل واضح.

ويشير الواقع بولاية الخرطوم إلى صعوبة في التواصل وفقد كثير من كوادر الصحة النفسية لحقهم في التدريب ودعم الأنشطة و أظهرت الورقة أن هناك كثير من الإدارات لايشملها التدريب الذي يأتي من وزارة الصحة الاتحادية لجهة أن الحاكمية لإدارة الطب النفسي موزعة على عدد من الإدارات ما جعل العاملين بالإدارات يبحثون عن مظلة واحدة وتعمل على تحقيق اهدافهم خاصة و أن الدولة لديها توجه واضح واهتمام بالصحة النفسية والادمان .

وشدد الاجتماع على الحاجة الماسة للمجتمع في الوقت الحالي لمجابهة الإضطرابات النفسيه وحالات الإدمان ونوه التقرير إلى أنها وصلت نسب عالية خاصة الإكتئاب والتعاطي و أشار إلى أنها أصبحت من المشكلات المهدده للصحة في البلاد.

باج نيوز