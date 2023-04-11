الارصاد: تواصل درجات الحرارة العظمى ارتفاعها في معظم انحاء البلاد





توقعت وحدة الانذار المبكر بالهيئة العامة للارصاد الجوية ان تواصل درجات الحرارة العظمى ارتفاعها في معظم انحاء البلاد ماعدا في شمال البلاد حيث ستنخفض إنخفاضا ملحوظا ظهر اليوم .

اما درجات الحرارة الصغرى فمن المتوقع ان تنخفض انخفاضا ملحوظا في شمال البلاد وان تحافظ على قيمها في شمال اواسط البلاد بينما تواصل ارتفاعها التدريجي في بقية انحاء البلاد.

من المتوقع نشاط الرياح المثيرة للغبار والاتربة في شمال البلاد.

اعلى درجة حرارة متوقعة اليوم 46 درجة في مدينة القضارف وادنى درجة حرارة متوقعة صباح الغد 18 درجة في مدينة الفاشر.

وسجلت أعلى درجة حرارة ليوم امس45،2 في مدينة القضارف وادناها سجلت صباح اليوم في مدينة الفاشر 16،8 درجة.

من اهم معالم الطقس منخفض السودان الحراري منخفض جوي حركي في شرق البحر الابيض المتوسط.

مرتفع جوي في شمال غرب افريقيا ويمتد حتى شمال وشمال غرب البلاد.

سونا